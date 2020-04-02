"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"

Беременная жена Степана Меньшикова, который прославился благодаря реалити-шоу "Дом-2", не может больше терпеть супруга. На съемках проекта "Спаси свою любовь" произошел очередной скандал, в ходе которого женщина ударила мужа.

Степан Меньшиков и Ангелина Монах познакомились в январе во время отпуска в Таиланде. Там между ними сразу возникли чувства. Через пару недель женщина забеременела, позже было решено сыграть свадьбу.

После регистрации брака супруги отправились на реалити-шоу "Дом-2", где сразу не могли найти общий язык. В один из дней на проект прибыла бывшая жена Меньшикова Евгения Шамаева, которая так и не может его отпустить. Спокойно поговорить все трое не смогли, потому что Евгения расплакалась, а Ангелине пришлось ее успокаивать.

Монах, к слову, уже сомневается в своих чувствах к избраннику. Однажды она призналась, что ее тошнит от Степана. На что Меньшиков ей ответил:

"Многих от меня тошнит, пока они не прочитают меня между строк".

Но философские высказывания ничуть не успокоили Ангелину. Монах обвинила Степана в отсутствии у него семейных ценностей и предположила, что для него она лишь очередная женщина. Меньшиков начал парировать и спросил у супруги, сколько у нее было партнеров за всю жизнь. Ангелина не выдержала и накинулась на мужчину с пощечинами.

Напомним, Степан Меньшиков – один из первых участников реалити-шоу "Дом-2". На проекте он связывал себя отношениями с Викторией Боней и Аленой Водонаевой, но серьезного романа в обоих случаях не получилось. Покинув проект, он жил в гражданском браке с новой избранницей, Евгений Шамаевой. За возлюбленных радовались, ведь они были родителями двух очаровательных детей – Ивана и Варвары. Однако позже выяснилось, что Степан не родной отец мальчика.