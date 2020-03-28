Сын Наташи Королевой построил любовь со звездой "Дома-2"

Девушка на своей инстаграм-странице опубликовала несколько "Сторис". Она похвасталась подписчикам, что возлюбленный устроил ей сюрприз. Архип Глушко усыпал комнату лепестками роз, украсил пространство свечами и подготовил бутылку игристого вина. 18-летний наследник Наташи Королевой отметил, что нет лучше лекарства, чем вечер с любимой.
Еще в прошлом году, когда девушка стала вхожа в звездную семью, ее стали все чаще обвинять в корысти. Поклонники звезд шоу-бизнеса уверены, что участница "Дома-2" пиарится на романе с сыном знаменитостей. Также год назад Марию называли совратительницей малолетних – когда у пары завязались отношения, Архипу было только 17 лет.
Впрочем, наследник Наташи Королевой спокойно относится к прошлому своей избранницы. Мария Слугина же считает, что ее любовь с сыном знаменитостей – не достижение всей жизни. Девушка уверена, что у них просто искренние взаимные чувства, также она с уважением относится к семье своего парня. Даже в период расставания молодые люди тепло отзывались друг о друге.
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