"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса

Так как в Америке из-за пандемии коронавируса ситуация критическая, правительство призвало к работе всех медиков вне зависимости от их специализации. Ведь количество зараженных растет с каждым днем, а персонала в больницах катастрофически не хватает.
Наследник Малышевой уехал в Америку ради учебы. Молодой человек получает знания по специализации кардиология в одном из крупнейших кардиологических госпиталей страны.
Сейчас сын Елены Васильевны, как и многие другие студенты, призван работать в клинику. С 1 апреля он борется за жизни больных коронавирусом пациентов в реанимации, сообщает НСН.
"Сейчас – на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая", – заявила Малышева в беседе с корреспондентом "Московского комсомольца".
Напомним, на данный момент США является лидером по числу зараженных коронавирусом в мире. Более 200 тысяч американцев столкнулись с болезнью лицом к лицу. С каждым днем количество инфицированных растет.
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