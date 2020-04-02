"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса

У телеведущей Елены Малышевой двое взрослых сыновей – Юрий и Василий. Один из них сейчас находится в США.

Так как в Америке из-за пандемии коронавируса ситуация критическая, правительство призвало к работе всех медиков вне зависимости от их специализации. Ведь количество зараженных растет с каждым днем, а персонала в больницах катастрофически не хватает.

Наследник Малышевой уехал в Америку ради учебы. Молодой человек получает знания по специализации кардиология в одном из крупнейших кардиологических госпиталей страны.

Сейчас сын Елены Васильевны, как и многие другие студенты, призван работать в клинику. С 1 апреля он борется за жизни больных коронавирусом пациентов в реанимации, сообщает НСН.

"Сейчас – на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая", – заявила Малышева в беседе с корреспондентом "Московского комсомольца".

Напомним, на данный момент США является лидером по числу зараженных коронавирусом в мире. Более 200 тысяч американцев столкнулись с болезнью лицом к лицу. С каждым днем количество инфицированных растет.

