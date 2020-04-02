"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"

Адвокат Сергей Жорин, принимавший участие в деле артиста, раскрыл в программе "Алена, блин!" подробности случившегося. Мужчина заявил, что помог Бари Алибасову.

Летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что продюсер группы "На-На" попал в больницу с отравлением. Оказалось, мужчина случайно выпил моющее средство. После выписки из медучреждения Бари Алибасов решил подать в суд на компанию, производящую "Крота". Артист заявил, что упаковка средства напоминает этикетку сока или лимонада.

Как утверждает правозащитник, его не было в России, когда с артистом случилось несчастье. Уже после этого продюсер попросил мужчину сделать официальное заявление для прессы, которая обвинила его во вранье.

Сергей Жорин отметил, что сначала тоже с недоверием отнесся к новости о том, что Бари Алибасов выпил моющее средство. "Он мне сказал: "Хорошо, проверь". И я сделал официальный адвокатский запрос в Склиф. И мне с разрешения Алибасова предоставили его карту. Он реально выпил "Крот", он реально там себе все сжег", – рассказал адвокат.

Правозащитник добавил, что недавно к нему снова заходил создатель группы "На-На" и рассказал удивительную вещь. Оказывается, артист узнал еще о нескольких случаях отравления "Кротом", причем они закончились летальным исходом. Сергей Жорин с улыбкой отнесся к заявлениям продюсера.

"Но мне кажется, у Алибасова с головой что-то стало сейчас", – отметил адвокат.

Мужчина уверен, что Бари Каримович случайно употребил моющее средство. "Умышленно – нет, он же как бы не идиот. То, что он выпил, – это факт. Многие же думают, что это какой-то пиар. Я могу утверждать однозначно, что он "Крот" выпил. Как и при каких обстоятельствах, я не знаю", – заметил адвокат.