Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой

На днях Михаилу Шаброву исполнилось 75 лет. В советские годы он был начальником отдела контроля за формированием репертуара - ответственным секретарем худсовета студии грамзаписи "Мелодия". А еще писал песни для артистов, и многие из этих композиций стали хитами на долгие годы. Например, его перу принадлежат "Луна, луна" и "Хуторянка".
Поэт дружил со многими звездами, в том числе с Аллой Пугачевой. "Я знал и ее маму Зинаиду Архиповну, даже провожал в последний путь", – сообщил он о похоронах в семье артистки. Шабров отметил, что бывал в квартире Пугачевой на улице Скрябина. "Тогда Алла была другая", – печально констатировал он.
Последние 25 лет поэт-песенник не общался с Пугачевой. Шабров заверил, что между ними не было ссор или недомолвок. "Просто мне не понравилось ее новое окружение, которое Алле в рот смотрело, лебезило и чуть ли не ручки барыне целовало. Плюс у нее появилась высокомерность. Для меня это фальшивость, я четко на такое реагирую", – цитирует мэтра "Экспресс газета".
Впрочем, кое с кем из знаменитостей он действительно "поцапался". Речь идет о Софии Ротару, для которой поэт написал много песен, ставших суперпопулярными. Перед концертом они повздорили из-за какой-то мелочи. Когда Ротару вышла к зрителям и начала петь, Шабров, по его словам, принялся подмечать ее ошибки. Однако через час опять подпал под обаяние певицы и "снова любил". "Вот такая энергетика..." – развел руками мэтр.
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