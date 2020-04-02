Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше

Стало известно, как Андрей Аршавин хочет распорядиться алиментами на своих детей. Он намерен поделить их между двумя бывшими возлюбленными.



Футболист обратился в суд с просьбой об уменьшении выплат на своих наследников три недели назад. Из-за пандемии коронавируса в России заседание перенесли на 10 апреля.

Поскольку у спортсмена сократились заработки, он был бы рад платить меньше. Аршавин хочет, чтобы алименты на четверых детей не превышали 50% доходов, сообщает телеграм-канал Mash. Согласно официальным данным, Андрей получает около трех миллионов рублей в месяц.

Однако его бывшие избранницы считают, что спортсмен лжет, говоря о своих заработках. Например, Аршавин утверждает, что бесплатно снялся в рекламе чипсов и безвозмездно работает на канале "Матч ТВ".

Футболист перечислял Юлии Барановской по пять миллионов рублей в месяц. После развода с Алисой Казьминой, которая родила ему дочь, суд разрешил Андрею Аршавину платить в два раза меньше.

Как писали "Дни.ру", у футболиста и телеведущей Юлии Барановской трое детей: Артем, Арсений и Яна. Спортсмен много лет избегал встреч с наследниками и лишь в 2019 году возобновил общение с ними.

