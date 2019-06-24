Дочь Аршавина оказалась бомжом
Сегодня, 24 июня, в Санкт-Петербурге состоится финальное судебное заседание, в ходе которого должны определить сумму алиментов Андрея Аршавина. Изначально жена Алиса требовала, чтобы он выплачивал ежемесячно порядка 350 тысяч рублей в месяц, но тот категорически отказался.
Представляющий интересы Алисы Аршавиной звездный адвокат Александр Добровинский рассказал: "Г-н Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу "с паршивой овцы и шерсти клок".
Однако проблемы с алиментами это еще пол беды. Выяснилось, что Андрей Аршавин не желает давать прописки их с Алисой двухлетней дочери Есене. "Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно", – цитирует защитника Алисы Аршавиной Super.
Оказывается, женщина не может отправить дочку в детский сад в Санкт-Петербурге, потому что у нее нет прописки. На протяжении многих недель Алиса практически умоляет футболиста зарегистрировать наследницу по адресу одной из нескольких его элитных квартир в городе на Неве, но тот игнорирует просьбы.
Сама Алиса не может прописать дочь – в ее скромной квартире в 37 квадратных метров уже проживает несколько человек, включая маму. В данный момент дочь Андрея Аршавина оказалась фактически бомжом.
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