Минус 20 миллионов рублей: коронавирус разорил Алибасова

Сын Бари Алибасова сделал заявление о финансовом состоянии отца. По его словам, продюсер группы "На-На" лишился заработка.

Из-за пандемии коронавируса у коллектива не состоялось сразу 34 концерта. Об этом Бари Алибасов-младший заявил в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам наследника знаменитости, продюсер потерял свыше двадцати миллионов рублей. Сам же Бари Алибасов уверен, что ему хватит денег на безбедную старость. По крайней мере, на данный момент его холодильник забит продуктами.

Бари Алибасов рассказал, что часто бывает дома у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он добавил, что ночевать у супруги не остается из-за того, что там живет ее дочь Ольга, с которой он в натянутых отношениях.

Кроме того, Бари Алибасов признался, что не помогает жене деньгами, потому что она и без того не бедный человек. Он же со своей стороны не интересуется ее наследством. По словам продюсера, ему от актрисы ничего не надо.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Бари Алибасов в тайне от жены переоформил ее квартиру на своего помощника. Он объяснил сомнительную сделку финансовой выгодой – якобы на такой шаг его вынудило пойти тяжелое налоговое бремя.