Возят на "химию": заявлено об изменении состояния больной раком Анастасии Заворотнюк

Звезда "Моей прекрасной няни" перестала выходить на связь с конца лета 2019 года. Позже в СМИ появилась информация, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга.

С тех пор Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике и давать интервью. О том, где находится артистка, неизвестно до сих пор. Родные и близкие знаменитости также хранят молчание. Вероятно, свой 49-ый день рождения женщина встретила в больнице.

По некоторым данным, какое-то время Заворотнюк находилась на лечении в частной итальянской клинике. Об этом свидетельствовали фотографии, которая публиковала в Сети ее дочь Анна. Некоторые из них были сделаны в Италии. Но девушка не стала подтверждать или опровергать эти данные.

В воскресенье СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось. Как пишет "СтарХит", журналисты выяснили, что ее стали регулярно возить на химиотерапию и на прием к специалистам. Прежде какие-либо процедуры были невозможны из-за истощения организма артистки. Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк впадала в кому и даже оказалась частично парализованной.

Стоит отметить, что о надежде на выздоровление матери недавно говорила и Анна Заворотнюк. Девушка заверяла поклонников, что семья будет бороться за жизнь "Моей прекрасной няни" до последнего.



