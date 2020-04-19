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Возят на "химию": заявлено об изменении состояния больной раком Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда "Моей прекрасной няни" перестала выходить на связь с конца лета 2019 года. Позже в СМИ появилась информация, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. 
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С тех пор Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике и давать интервью. О том, где находится артистка, неизвестно до сих пор. Родные и близкие знаменитости также хранят молчание. Вероятно, свой 49-ый день рождения женщина встретила в больнице. 

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

По некоторым данным, какое-то время Заворотнюк находилась на лечении в частной итальянской клинике. Об этом свидетельствовали фотографии, которая публиковала в Сети ее дочь Анна. Некоторые из них были сделаны в Италии. Но девушка не стала подтверждать или опровергать эти данные. 

В воскресенье СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось. Как пишет "СтарХит", журналисты выяснили, что ее стали регулярно возить на химиотерапию и на прием к специалистам. Прежде какие-либо процедуры были невозможны из-за истощения организма артистки. Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк впадала в кому и даже оказалась частично парализованной. 

Стоит отметить, что о надежде на выздоровление матери недавно говорила и Анна Заворотнюк. Девушка заверяла поклонников, что семья будет бороться за жизнь "Моей прекрасной няни" до последнего. 


19 апреля 2020, 14:20

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
Выздоравливай Настенька! И писулька этой статейки вводит людей в заблуждением, даже не подписался! Похоже Губкин!
Гость
Ответить
Заворотнюк В Италии?
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