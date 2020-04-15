Ягудин пожаловался на травлю из-за онкобольной Заворотнюк

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поведал о нападках после эфира шоу "Пусть говорят" на Первом канале в поддержку актрисы. Он отметил, что после программы узнал слово "хайп".
С горечью спортсмен заявил, что на него обрушилась волна оскорблений. "Мне тогда сказали: "Ягудин – говно!" – отметил фигурист в подкасте Sportrecs. Он заверил, что у него не было желания попиариться.
Напомним, в сентябре прошлого года в эфире "Пусть говорят" Ягудин рассказал, что несколько лет живет в одном поселке с больной раком мозга Заворотнюк, и сообщил подробности ее состояния. Спортсмена раскритиковали за разглашение информации.
Как писали "Дни.ру", рак у Заворотнюк подтвердился в октябре прошлого года. Примечательно, что родственники и представители актрисы не комментируют ситуацию.
Из-за недостатка данных в Сети появилось множество тревожных новостей и слухов. Дошло до того, что стали утверждать, будто звезду частично парализовало. Однако официально эта информация не подтвердилась.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Когда закончится коронавирус я...