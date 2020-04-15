"Порой подступают минуты отчаяния": дочь Заворотнюк высказалась о кризисе

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к россиянам. Девушка рассказала о кризисе.

История с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк тянется с октября прошлого года. По некоторым данным, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак. Однако семья артистки никак не комментирует слухи.

С недавних пор ее дочь Анна стала чаще выходить на связь. В новом посте, опубликованном в "Инстаграме", девушка высказалась о мировом кризисе, вызванном коронавирусом. "Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния", – отметила она.

Дочь актрисы напомнила подписчикам притчу о кольце Соломона. На украшении царя была выгравировано изречение "Все проходит, пройдет и это". "В разные этапы жизни он мог прочесть на своем кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его", – уточнила Анна.

Девушка призвала подписчиков проявить "максимум терпения и внутренней собранности". "Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви", – заключила дочь Анастасии Заворотнюк.

Отметим, ситуация с коронавирусом в России становится напряженнее с каждым днем. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 3 388 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число инфицированных граждан составляет 24 490. Выздоровели 1 986 человек, умерли 198 пациентов.