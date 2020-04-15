"Порой подступают минуты отчаяния": дочь Заворотнюк высказалась о кризисе

История с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк тянется с октября прошлого года. По некоторым данным, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак. Однако семья артистки никак не комментирует слухи.
С недавних пор ее дочь Анна стала чаще выходить на связь. В новом посте, опубликованном в "Инстаграме", девушка высказалась о мировом кризисе, вызванном коронавирусом. "Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния", – отметила она.
Дочь актрисы напомнила подписчикам притчу о кольце Соломона. На украшении царя была выгравировано изречение "Все проходит, пройдет и это". "В разные этапы жизни он мог прочесть на своем кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его", – уточнила Анна.
Девушка призвала подписчиков проявить "максимум терпения и внутренней собранности". "Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви", – заключила дочь Анастасии Заворотнюк.
Отметим, ситуация с коронавирусом в России становится напряженнее с каждым днем. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 3 388 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число инфицированных граждан составляет 24 490. Выздоровели 1 986 человек, умерли 198 пациентов.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Ненавижу
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
Прилучный избил Муцениеце
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.