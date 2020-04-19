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Шоу-бизнес

Сделал больно? Тарасов предстал с Костенко в неудачной позе

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, как и остальные россияне, самоизолировались дома. Чтобы разбавить скучные будни, футболист активно занимается спортом в компании супруги, которая пытается вернуть былые формы. Всего пару месяцев назад в звездной семье появилась вторая дочь Ева.
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На своей страничке в Инстаграм Костенко демонстрирует настоящую семейную идиллию. Девушка успевает и о детях позаботиться, и куличей напечь, и за собой следит, чтобы не переставать радовать любимого. Недавно она поделилась с подписчиками фотографиями с совместной семейной тренировки. На одном снимке Анастасия сидит на шее у футболиста, а сама держит старшую дочку годовалую Милану. На другом кадре бывший муж телеведущей Ольги Бузовой радостно позирует с новой женой на руках.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Для этой фотосессии Костенко выбрала облегающие легинсы цвета морской волны и кроп-топ. Подписчики неоднозначно отреагировали на фото. Многие заметили странное положение груди девушки, сильно сжатой рукой Тарасова. Фанаты молодой мамы забеспокоились, что футболист мог сделать больно своей жене.

"Он вам на грудь надавил", "Грудь защемил", "На грудь надавил, и типо она не заметила на фото, выставила", "Ракурс неудачный и боль причинил", – пишут взволнованные пользователи соцсети. Костенко решила не реагировать на эмоциональные комментарии. Ее внимание привлек только выпад про нижнее белье с поролоновыми вставками – девушка с гордостью отметила, что кормит дочь грудью, поэтому бюстгальтеры с подкладками ей ни к чему.


19 апреля 2020, 06:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как много отдала БЫ Бузова за то чтобы Тарасов сделал ей так" больно",как сделал он Костенко Не знают к чему пристать,а все просто ЗАВИСТЬ
Гость
Ответить
А этот альфонс Дави пишет Она, изменила мою жизнь КОНЕЧНО ДЕБИЛ,А кто кроме этой дебилке смог за тебя заплатила долги,кто тебя безголосого,как и она сама ," безголосая, отвезла отдыхать,теперь дала возможность записывать очередное <цензура> ,считая это хитом? Пиши больше хвалебное про тупицу,она будет рада
Гость
Ответить
Хватит выдумывать Как хочется найти ХОТЬ ЧТО ТО,но не как,не получается ВСЁ РАВНО БУЗОВА БЕСПЛОДНАЯ ДЕБИЛКА,ЗАВИСТЛИВАЯ,БЕЗДАРНАЯ,РАЗВРАТНАЯ и счастья материнства не будет никогда Надо было не обслуживать клиентов в притоне ,а по настоящему заканчивать институт ,беречь брак с Тарасовым А так пустышка,которая бегала по питейным заведением,а Тарасов её полуголую доставал оттуда Зачем ему была нужна такая шваль?
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