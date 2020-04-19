Сделал больно? Тарасов предстал с Костенко в неудачной позе

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, как и остальные россияне, самоизолировались дома. Чтобы разбавить скучные будни, футболист активно занимается спортом в компании супруги, которая пытается вернуть былые формы. Всего пару месяцев назад в звездной семье появилась вторая дочь Ева.



На своей страничке в Инстаграм Костенко демонстрирует настоящую семейную идиллию. Девушка успевает и о детях позаботиться, и куличей напечь, и за собой следит, чтобы не переставать радовать любимого. Недавно она поделилась с подписчиками фотографиями с совместной семейной тренировки. На одном снимке Анастасия сидит на шее у футболиста, а сама держит старшую дочку годовалую Милану. На другом кадре бывший муж телеведущей Ольги Бузовой радостно позирует с новой женой на руках.

Для этой фотосессии Костенко выбрала облегающие легинсы цвета морской волны и кроп-топ. Подписчики неоднозначно отреагировали на фото. Многие заметили странное положение груди девушки, сильно сжатой рукой Тарасова. Фанаты молодой мамы забеспокоились, что футболист мог сделать больно своей жене.

"Он вам на грудь надавил", "Грудь защемил", "На грудь надавил, и типо она не заметила на фото, выставила", "Ракурс неудачный и боль причинил", – пишут взволнованные пользователи соцсети. Костенко решила не реагировать на эмоциональные комментарии. Ее внимание привлек только выпад про нижнее белье с поролоновыми вставками – девушка с гордостью отметила, что кормит дочь грудью, поэтому бюстгальтеры с подкладками ей ни к чему.