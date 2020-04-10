Опять беременна? Недавно родившая жена Тарасова вывалила округлившийся живот

Дмитрий Тарасов недавно снова стал отцом. Анастасия Костенко родила мужу дочку Еву. Пользователи Сети заподозрили девушку в новой беременности.

Спортсмен поделился трогательным снимком с супругой и двумя дочками. Мужчина рассказал, что в Сочи бизнесмен передал в больницы 800 защитных костюмов, которые необходимы в борьбе с коронавирусом. Дмитрий Тарасов похвалил поступок состоятельного гражданина и призвал народ объединяться перед лицом опасности.

Впрочем, душевный порыв футболиста подписчики не оценили. Они уточнили у мужчины, а что лично он сделал полезного за последнее время. Народ припомнил Тарасову и недавний скандал с долгами, и подаренную супруге дорогую машину. "Так сделай доброе дело– заплати старшей алименты! Она такая же дочь, как Милана и Ева! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий, а вы лично что сделали ?", "Ну вот и вы б могли помочь больным... берите с него пример!", "Вы то тут причем. С народом вы ничего общего не имеете", – написали недовольные фолловеры.

Досталось и его супруге. На фотографии народ увидел округлившийся живот Анастасии Костенко – его не может скрыть даже просторная юбка."Настя беременна?", "Опять беременная что ли?" "Настя беременна? Давайте сыночка)" – уточнили подписчики.

Впрочем, другие посчитали, что девушка просто решила не торопиться с похудением после вторых родов. "Что-то разжирела, Настасья, на жареной картошке", "Такое ощущение, что это Насте 33, а Дмитрию 26", "Найми своей клуше стилиста, наконец!!!!это ужас!!!! Вечно нацепит-полная безвкусица", – добавили недовольные.