"Фантазии ни на что не хватает": страдающая от скуки Рудковская разозлила народ

Из-за карантина многие звезды стали активнее вести свои социальные сети. Яна Рудковская, например, стала участвовать больше снимать забавных видео.

Яна Рудковская, видимо, совсем заскучала. Продюсер решила перемерить свою огромную коллекцию обуви. Вот только выйти сейчас в роскошных туфлях некуда. Поэтому осталось лишь одно – похвастаться ими подписчикам инстаграм-аккаунта. Она опубликовала видео и показала свою любовь к дорогой обуви. "I like shoes", – написала Яна под публикацией. Также Рудковская беспокоится, что разучится ходить на каблуках, находясь на карантине.

Поклонники, конечно, восхитились коллекцией знаменитости. Многие из них захотели такие же туфли. Но нашлись и те, кто покрутил у виска. Они считают, что Яне уже просто нечем заняться. "Кроме шмотья, фантазии больше ни на что не хватает", "Тихо шифером шурша... У всех крыша едет конкретно", "Яна, включи мозги!", – разозлились фолловеры.

Рудковская часто подвергается нападкам пользователей Сети. Они критикуют продюсера за излишнюю демонстрацию роскоши, делают замечание насчет воспитания сына, а также разглядывают ретушь на снимках. Например, недавно фолловеры упрекнули Яну за использование фотошопа.