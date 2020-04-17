"Фантазии ни на что не хватает": страдающая от скуки Рудковская разозлила народ

Яна Рудковская, видимо, совсем заскучала. Продюсер решила перемерить свою огромную коллекцию обуви. Вот только выйти сейчас в роскошных туфлях некуда. Поэтому осталось лишь одно – похвастаться ими подписчикам инстаграм-аккаунта. Она опубликовала видео и показала свою любовь к дорогой обуви. "I like shoes", – написала Яна под публикацией. Также Рудковская беспокоится, что разучится ходить на каблуках, находясь на карантине.
Поклонники, конечно, восхитились коллекцией знаменитости. Многие из них захотели такие же туфли. Но нашлись и те, кто покрутил у виска. Они считают, что Яне уже просто нечем заняться. "Кроме шмотья, фантазии больше ни на что не хватает", "Тихо шифером шурша... У всех крыша едет конкретно", "Яна, включи мозги!", – разозлились фолловеры.
Рудковская часто подвергается нападкам пользователей Сети. Они критикуют продюсера за излишнюю демонстрацию роскоши, делают замечание насчет воспитания сына, а также разглядывают ретушь на снимках. Например, недавно фолловеры упрекнули Яну за использование фотошопа.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Не верю в себя
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Школьная подруга увела мужа
Родила от сожителя