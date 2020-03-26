"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"

Zivert многие видели участницей "Евровидения" этого года, но в итоге была выбрана группа Little Big. "Они очень прикольные, – улыбнулась певица. – Я не могу сказать, что у меня есть они в плейлисте, и я релаксирую под их музыку в машине – она совсем не для этого. Как проект ребята очень интересные, здоровские, взрывные. Они выступали на премии "Нового радио", был получасовой концерт. Артисты сидели за столиками, и они реально подняли всех. У них энергетика хорошая, они сближают".
При этом Zivert не похоронила идею собственной поездки на главный песенный конкурс Старого Света. "Если когда-нибудь срастется, я не против, – пояснила звезда. – Это, конечно, честь для любого артиста – представлять свою страну на международном конкурсе".
Сейчас много говорят о том, что "Евровидение" в этом году могут показать только как набор номеров без элемента состязательности. "Это здорово, что люди могут смотреть разные развлекательные программы, видеть любимых артистов, – уверена певица. – Я считаю, что все возможно, при желании можно все сделать классно. Я бы с радостью посмотрела на номер тех же Little Big".
Рассказала Zivert и про собственные музыкальные вкусы. "Хотела бы спеть дуэтом со Стингом, – призналась она. – Еще сделала бы что-нибудь с Максом Барских, потому что есть линии, которые соединяют нас друг с другом в плане музыки и стиля".
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