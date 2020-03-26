"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"

Zivert – одна из самых интересных молодых певиц. Ее хит Life долго был лидером по скачиваниям в Сети. Артистка приняла участие в онлайн-концерте "Музыка на дом. Концерты с доставкой" в студии "Нового радио". Концерт на удаленке на сайте радиостанции и в соцсети "ВКонтакте" посмотрели 1,5 миллиона зрителей! А после эфира со звездой встретился корреспондент "Дни.ру".



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