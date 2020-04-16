Популярная певица заявила о своих отношениях с Киркоровым

Юлия Зиверт, более известная как Zivert, стала гостьей ютуб-программы "Алена, блин!". Девушка рассказала о первом сольнике и взаимоотношениях с королем российской поп-сцены.

Ведущая уточнила, как девушке удалось привлечь к себе внимание Филиппа Киркорова. Многие очень удивились, когда во время первого концерта на сцену к артистке вышел бывший супруг Аллы Пугачевой. Алена Жигалова отметила, что после этого шоу ходили слухи, что поп-король планирует отправить Zivert на "Евровидение".

"Первое наше выступление совместное, новая версия песни Life, была задумана людьми, которые делали фестиваль "Жара". Сказали, что Филипп не против. Мне, конечно, было безумно приятно. В принципе, сам этот факт, плюс, что человек согласился исполнить мою песню", – рассказала Юлия.

Девушка отметила, что они начали общаться со дня знакомства, да и сейчас могут уточнить друг у друга, как дела, как проходят гастроли или спросить совета насчет модного образа.

"Очень по-свойски. С большой любовью относится, и я с большим уважением", – отметила певица.

Также Zivert рассказала, что после первого сольного концерта Киркоров дал ей множество технических советов. Для молодой и не очень опытной артистки это крайне ценно. "Какие паузы там грамотно заполнить – переодевание или что-то..." – призналась звезда.