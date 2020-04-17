Малолетняя дочь выдвинула ультиматум Жасмин из-за насилия

У певицы Жасмин трое детей от разных браков – 22-летний сын Михаил, восьмилетняя дочь Маргарита и Мирон, которому в апреле будет четыре года. Все они живут в одном доме. Во время всеобщей самоизоляции это и наказание, и радость.



Красавица-дочь Жасмин растет настоящей барышней. Певица обожает наряжать ее. Но в последнее время Маргарита стала показывать строптивый характер. "Все утро спорила с мамой, что не хочу сегодня бантики, как видите, мама победила", – рассказала наследница звезды и в доказательство предъявила фото с аккуратной прической. Девочка пыталась выдвинуть знаменитой матери ультиматум, но сдалась. И в итоге смирилась с насилием над своими роскошными волосами...



"Зря споришь с мамой, тебе идет", "Мама знает, что лучше! Ты очень красивая с этими бантиками", "Наша дочь тоже не любят всякое насилие над волосами. Постоянно спорим, убеждая, что за длинными волосами нужен уход", "Тебе очень даже идут бантики, мне кажется, что не надо спорить", – пишут в комментариях к снимку подписчики страницы Маргариты Шор.

Напомним, в прошлом году дочь Жасмин стала первоклассницей – пошла учиться в дорогую и престижную Ломоносовскую школу, откуда в свое время выпустился и первенец певицы Михаил. По словам Жасмин, Маргарита хочет пойти по ее стопам и стать певицей: "Она ходит в музыкальную школу, имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты".