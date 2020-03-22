"Страшно": Анфиса Чехова перенесла серьезную операцию

По словам знаменитости, операция была плановой. Перед тем, как лечь в больницу, Анфиса Чехова поделилась переживаниями с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. К флебологу ее вынудили обратиться проблемы с венами на ногах.
Оказалось, что телеведущая очень боялась наркоза. "Страшно", – тревожилась актриса. Известно, что уже через несколько часов Анфиса Чехова занималась вопросами, связанными с бизнесом.
Напомним, ранее теледива заявила, что у нее есть и проблема с позвоночником. В прошлом году у артистки была обнаружена протрузия шейного отдела. Это привело к проблемам с памятью.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая высказалась на тему пандемии коронавируса. Анфиса Чехова призналась, что не боится этой напасти.Она даже на время не стала менять свою жизнь.
Звезда объяснила, что у нее хороший иммунитет, поэтому она не боится вирусных заболеваний. Кроме того, Анфиса Чехова не намерена прекращать работать.
Популярные темы форума
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Куда бы вы сейчас поехали?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Как не заболеть?