"Дамский "пирожок" видел только в кино про любовь": откровенное признание Меньщикова

Степан начал издалека, намеками, полутонами. "Ведущий "Дома-2" Антон Беккужев – молодой человек без вредных привычек. Тело и душа его чисты как свежий березовый листик, только что распустившийся по весне, – заверил Меньщиков. – Чистоплотен и всегда внимателен к своему внешнему виду. Одевается со вкусом и тщательно подбирает гардероб к каждому выходу в свет. Даже мусор выносит в выглаженных коротеньких брючках, слегка надушившись тонким ароматом от Carolina Herrera. Честолюбив и амбициозен. Любит, когда его хвалят, и тает от комплиментов. Свои слабости умело маскирует обаятельной улыбкой".
Дальше самое интересное. "Антон личную жизнь не афиширует, скорее всего, его сердце свободно, и, возможно, дамский "пирожок" он видел только в немецких фильмах про любовь", – считает Степан.
Ну, ему, конечно, виднее – он знает толк и в девушках, и в парнях. Недаром же говорят, что рыбак рыбака видит издалека. Кстати, в свое время ходили упорные слухи, что-де Степа пару раз, будучи в веселом настроении, шалил с коллегой по телестройке Рустамом Солнцевым. Тот, кстати, своих наклонностей никогда не скрывал. Так что вполне может поделиться опытом с молодым поколением "Дома-2".
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве