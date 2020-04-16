"Дамский "пирожок" видел только в кино про любовь": откровенное признание Меньщикова

Антон Беккужев – главный редактор журнала "Дом-2", постоянный участник шоу "Бородина против Бузовой" и эксперт передачи, посвященной выстраиванию отношений. Парню 28 лет, но вот знаком ли он с женским телом, был ли у него секс с девушками? Об этом лучше спросить у участника "Дома-2" Степана Меньщикова.



Степан начал издалека, намеками, полутонами. "Ведущий "Дома-2" Антон Беккужев – молодой человек без вредных привычек. Тело и душа его чисты как свежий березовый листик, только что распустившийся по весне, – заверил Меньщиков. – Чистоплотен и всегда внимателен к своему внешнему виду. Одевается со вкусом и тщательно подбирает гардероб к каждому выходу в свет. Даже мусор выносит в выглаженных коротеньких брючках, слегка надушившись тонким ароматом от Carolina Herrera. Честолюбив и амбициозен. Любит, когда его хвалят, и тает от комплиментов. Свои слабости умело маскирует обаятельной улыбкой".

Дальше самое интересное. "Антон личную жизнь не афиширует, скорее всего, его сердце свободно, и, возможно, дамский "пирожок" он видел только в немецких фильмах про любовь", – считает Степан.

Ну, ему, конечно, виднее – он знает толк и в девушках, и в парнях. Недаром же говорят, что рыбак рыбака видит издалека. Кстати, в свое время ходили упорные слухи, что-де Степа пару раз, будучи в веселом настроении, шалил с коллегой по телестройке Рустамом Солнцевым. Тот, кстати, своих наклонностей никогда не скрывал. Так что вполне может поделиться опытом с молодым поколением "Дома-2".