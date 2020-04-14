"Сообщу вам ужасную новость": Киркоров сделал заявление о коронавирусной инфекции

Национальный музыкальный телеканал МУЗ-ТВ 18 апреля продолжает трансляцию нового международного телемарафона "Звезды против короны. Музыка объединяет!" Популярные артисты со всего мира провели домашние концерты эксклюзивно для зрителей канала, чтобы поддержать зрителей и главных героев сегодняшних дней – врачей.

Более 90 артистов прислали и продолжают записывать "домашние концерты", личные обращения к поклонникам. В субботу, 18 апреля, зрителей МУЗ-ТВ ждут яркие домашние выступления звезд мирового уровня: Патрисии Каас, Лары Фабиан, Дианы Арбениной, Кристины Орбакайте, Сергея Лазарева, Алсу, Лолиты, Егора Крида. Самым фееричным должно стать выступление всегда яркого Филиппа Киркорова.

"Я, конечно, как и все, тоже дома, без театральных костюмов и грима, – рассказал "Дни.ру" лучезарный артист. – Во времена всеобщего карантина и увеличения стримов, прямых эфиров, шоу, не забывайте о тех, кто рядом… Карантин – тоже жизнь! Ловите моменты счастья!"

"Я расскажу вам ужасную новость – продолжил Киркоров. – Знаете вы, что в бараках концлагерей люди смеялись, шутили и пели? И ты пой! Пой самые любимые и лучшие песни, как будто нет карантина, и мир здоров! Пой так, чтобы вирус лопался от твоего вокала, полного жизни и любви к миру!"

Напомним, по состоянию на 14 апреля в России зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 170 окончились летальным исходом.