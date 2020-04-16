Федосеева-Шукшина откровенно о личной жизни: Не понимаю, за что я была так наказана

Лидия Федосеева-Шукшина дала такое большое интервью, что его разбили на две передачи. Во второй части шоу "Секрет на миллион" прославленная артистка подробно поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой о своей старшей дочери Анастасии.
Настя появилась на свет в первом браке актрисы. Тогда Лидия Федосеева была замужем за Вячеславом Ворониным. Несмотря на наличие ребенка, пара оформила развод. Так получилось, что воспитывал Анастасию отец. Он увез ребенка к родственникам в далекую деревню, что для артистки стало настоящим потрясением.
Борясь за право опеки на протяжении долгих лет, артистка мало виделась с дочерью. Сейчас они почти не общаются. С недавних пор Анастасия стала появляться на телевидении. Она снимается в ток-шоу, посвященных ее именитой родне, однако отзывается о матери нелестно. Не секрет, что она судилась с Федосеевой-Шукшиной за имущество. По ее словам, мать настолько увлеклась отношениями с Василием Шукшиным, что у нее не было времени ни на что другое.
Актрису удивляют претензии Анастасии. "Я вообще не понимаю, за что я была так наказана", – призналась она. Федосеева-Шукшина заявила, что любит дочь. "Как можно не любить своих детей?" – задала риторический вопрос звезда.
Однако артистка призналась, что ее "не тянет" встречаться с Анастасией и "опять все выяснять". "Я в чем-то буду виновата..." – еле сдерживая слезы, сказала Федосеева-Шукшина. Тогда Лера Кудрявцева сообщила, что Анастасия хочет с ней поговорить и помириться. "Она здесь?" – дрогнувшим голосом спросила актриса.
Зашла речь и о имуществе Федосеевой-Шукшиной. Оказалось, что она все раздала родным, а себе ничего не оставила. "Я вообще осталась опять без квартиры", – с трудом призналась 81-летняя артистка.
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