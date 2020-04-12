Дочь Федосеевой-Шукшиной легла под нож

Ольга очень переживала из-за лишнего веса, поэтому решилась на липосакцию. Операция обошлась ей в две тысячи долларов. Кроме того, звездная наследница сменила прическу и цвет волос.
Вскоре после того, как дочь Федосеевой-Шукшиной кардинально изменилась внешне, ей поступил звонок от матери. Родительница сделала первый шаг к примирению после крайне затяжного конфликта.
"Последний год я с мамой, она сама мне позвонила и сделала первый шаг, который я ждала очень долго", – поведала Ольга в эфире программы "Секрет на миллион".
Сейчас мать и дочь живут вместе. У них прекрасные взаимоотношения. Но это нравится далеко не всем членам семьи. Например, вторая дочь Лидии Мария до сих пор категорически отказывается идти на контакт с сестрой.
Кроме того, возлюбленный актрисы Бари Алибасов взбешен внезапным появлением наследницы. Он уверен, что Ольга просто-напросто хочет прибрать к рукам наследство после смерти родительницы.
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