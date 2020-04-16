"Совсем делать нечего?!": Кожевникова унизила коллег за лицемерие

Мария Кожевникова опубликовала несколько новых фото в "Инстаграм". На них показана, по ее мнению, идеальная самоизоляция. В тексте женщина прошлась по всем, кто врет по поводу карантина.

На постановочных снимках актриса позирует вместе с Антоном Комоловым. Пара запечатлена в стиле 60-х годов. Изображения напоминают идиллическую картинку супружеской жизни со страниц американских ретро-журналов. Именно так, уверена Мария Кожевникова, и должны пережидать карантин достойные люди – дома, с семьей.

Женщина выразила возмущение относительно недавнего вирусного контента, который "прошелся" по инстаграм-аккаунтам отечественных селебрити. "Слушайте, я одна не понимаю, зачем люди обматываются подушками и одеялами, при этом, как правило поясами, чтобы было понятно, какой крутой марки пояс?! Вот совсем делать нечего?! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Мария Кожевникова.

"Подушечный" челлендж или Pillowchallenge стартовал в американской части микроблога, однако быстро дошел до России. Изначальная суть флешмоба – объединиться и поддержать всех, кто сидит дома на самоизоляции: то есть не ходит на работу, не посещает общественные места, не гуляет по съемочным студиям.

Неясно, это ли имела в виду Мария Кожевникова, когда писала пост, однако не сложно догадаться, на кого она намекала. Многие звезды поддержали челлендж, однако карантин не соблюдают. Например, Ксения Бородина или Дана Борисова продолжают ходить на съемки, не забывая при этом фотографироваться с подушкой и ремнем.