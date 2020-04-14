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Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Анастасия Заворотнюк объявилась после затяжного молчания. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" обратилась к прославленной фигуристке Татьяне Навке.
прочитано 10071 раз

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, слухи пошли летом прошлого года. Ее муж Петр Чернышев, дети Анна и Майк, мать Валентина Борисовна не комментировали информацию. Из-за недостатка данных в Сети появилось множество самых разных новостей, одна тревожнее другой. Дошло до того, что стали утверждать, будто Анастасию частично парализовало.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

В итоге близкие подтвердили, что Заворотнюк тяжело больна, однако не уточнили диагноз. К зиме активизировался муж актрисы, прославленный фигурист Петр Чернышев. Он стал главным героем сразу нескольких ледовых шоу, организованных Татьяной Навкой.

Тогда стали говорить, что фигурист зарабатывает на лечение жены, ведь он остался главным добытчиком в семье. Позже Татьяна Навка объявила, что выручка с продажи билетов пойдет на оказание помощи Анастасии Заворотнюк.

Недавно у актрисы был день рождения. Анастасия вышла на связь с фанатами, выразив на своей странице в социальной сети "Инстаграм" благодарность за поздравления. Поклонники пришли в восторг от того, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" объявилась.

Не смогла она промолчать, когда юбилей отметила Татьяна Навка. Накануне, 13 апреля, легендарной спортсменке исполнилось 45 лет. Заворотнюк опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены именинница с Чернышевым.

"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!" – написала актриса фигуристке, которую назвала красавицей и чемпионкой. Поклонники присоединились к пожеланиям, а заодно выразили надежду на скорое выздоровление Анастасии Заворотнюк.

Автор: 14 апреля 2020, 08:32
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
Дорогая Настя, рады за тебя! Выздоравливай скорее, соскучились!
Гость.
Ответить
Затошнюк,типа, почти излечилась...
1

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