Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым

Актриса Анастасия Заворотнюк объявилась после затяжного молчания. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" обратилась к прославленной фигуристке Татьяне Навке.

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, слухи пошли летом прошлого года. Ее муж Петр Чернышев, дети Анна и Майк, мать Валентина Борисовна не комментировали информацию. Из-за недостатка данных в Сети появилось множество самых разных новостей, одна тревожнее другой. Дошло до того, что стали утверждать, будто Анастасию частично парализовало.

В итоге близкие подтвердили, что Заворотнюк тяжело больна, однако не уточнили диагноз. К зиме активизировался муж актрисы, прославленный фигурист Петр Чернышев. Он стал главным героем сразу нескольких ледовых шоу, организованных Татьяной Навкой.

Тогда стали говорить, что фигурист зарабатывает на лечение жены, ведь он остался главным добытчиком в семье. Позже Татьяна Навка объявила, что выручка с продажи билетов пойдет на оказание помощи Анастасии Заворотнюк.

Недавно у актрисы был день рождения. Анастасия вышла на связь с фанатами, выразив на своей странице в социальной сети "Инстаграм" благодарность за поздравления. Поклонники пришли в восторг от того, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" объявилась.

Не смогла она промолчать, когда юбилей отметила Татьяна Навка. Накануне, 13 апреля, легендарной спортсменке исполнилось 45 лет. Заворотнюк опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены именинница с Чернышевым.

"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!" – написала актриса фигуристке, которую назвала красавицей и чемпионкой. Поклонники присоединились к пожеланиям, а заодно выразили надежду на скорое выздоровление Анастасии Заворотнюк.