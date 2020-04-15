Разин отдал свои шикарные хоромы в Сочи сражающимся с коронавирусом

"Я обратился к главе города Сочи Алексею Копайгородскому с просьбой в случае вспышки эпидемии коронавируса в городе Сочи рассматривать мой отель "Разин" для размещения там дополнительных сил медицинского персонала, прибывающих в наш город для возможного усиления", – рассказал Разин. Это очень верный шаг. В ближайшее время бронирование отелей на курортах запрещено, поэтому логично отдать гостиницу под гуманитарные цели.
"Отель может разместить до 40 человек с питанием по системе "Все включено". Готов предоставить отель для этих целей на безвозмездной основе. Кроме того, готов предоставить транспорт, закрепленный за моим отелем, для доставки врачей к месту работы. Надеюсь, что это поможет городским властям более оперативно принимать меры по оздоровлению нашего города. Тем не менее надеюсь, что все будет хорошо и скоро эта ситуация с карантином решится", – написал Разин на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
По состоянию на 15 апреля в России насчитывается 24 490 зараженных. Из них 388З были выявлены за минувшие сутки.
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