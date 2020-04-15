Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой

Со дня скоропостижной смерти всеми любимой певицы Юлии Началовой минул год. Ее очень не хватает родителям, дочери, друзьям. Одна из ее близких знакомых, главная светская львица Москвы Алена Кравец признается, что часто видит подружку во сне и даже разговаривает с ней...

"Я никому об этом не рассказывала, – призналась Алена. – Юля пришла ко мне во сне и разговаривала так, будто мы общаемся наяву. Я у нее спросила: "Юля, как там, на том свете? Ты уже в раю?" Она рассмеялась. Сказала, что попала в рай, где нет ни страданий, ни боли, ни слез".

Кравец счастлива, что Началова оказалась в раю – она достойна жизни вечной и вечной памяти. "Юля сказала, что встретила за последний год многих людей из тех, кем всегда восхищалась, например Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, – заверила Алена. – Она говорила это с такой радостью и восторгом, что я поняла: у нее там действительно все хорошо".

Через Кравец покойная певица передала и несколько пожеланий живущим. "Она просила не называть ее именем улицы: сказала, что есть более достойные люди", – отметила Алена.

Напомним, что после смерти Началовой высказывались самые разные идеи по поводу увековечивания памяти звезды. Были предложения назвать в ее честь одну из улиц Москвы, осветить храм в ее родном Воронеже, установить памятник, открыть мемориальный музей и сделать изучение творческого наследия знаменитой певицы обязательными в школе.

Вторая просьба Юли была связана с ее дочерью Веры. Артистка через подругу попросила передать наследнице, чтобы, когда у той родятся дети, назвала их в ее честь – Юлием или Юлией.

Не забыла певица и о своей верной "сестричке" Анне Исаевой. Когда Кравец спросила у Началовой о ней, та заявила, что пиарщица должна непременно продолжать ее дело и стать певицей – способности, голос и харизма есть. "Пусть мой отец напишет ей хит, который должен звучать отовсюду!" – цитирует Алену Sobesednik.

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка скончалась в клинике из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. А он начался из-за банальной мозоли на ноге...