"Видно невооруженным глазом": чем Началова перед смертью "наградила" дочь Верочку

Со дня смерти Юлии Началовой прошел год. Но все, что связано с певицей, по-прежнему волнует многочисленных поклонников. Каждое новое фото ее повзрослевшей дочери Веры Алдониной – повод для радости, восхищения, умиления.

Следит за становлением Верочки и один из самых известных дизайнеров России Аника Керимова. Она была очень дружна с Юлией Началовой и одевала ее для многих телевизионных программ, в том числе для телепроекта "Один в один".

"Вера – хорошая, милая девочка с идеальными чертами лица, – сказала Аника "Дни.ру". – Мне очень она нравится. Я наблюдаю за Верой в "Инстаграмме" ее бабушки Таисии Николаевны. Сразу видно, что у нее хороший вкус в одежде, который был привит родителями. Юля "наградила" доченьку чувством элегантности, меры, стиля, научила выглядеть элегантно. Я вижу, что Вере идут яркие цвета – это в моде сегодня. Мне, например, очень понравилась ее фотография в синем костюме".

По словам Керимовой, Началова бесконечно любила свою дочь. Всегда переживала за нее и очень радовалась ее успехам. "Юля часто рассказывала мне о Верочке, – продолжает Аника. – Она всегда за нее переживала, во всем поддерживала. Юля говорила: "Не знаю, по каким стопам пойдет Верочка. Быть может, станет актрисой. Она очень талантливая!". Я думаю, вскоре мы о ней услышим – ведь видно невооруженным глазом, что у нее есть талант! Если она станет актрисой, то все будут только рады. Мне кажется, она превзойдет по красоте и дарованию Людмилу Гурченко!".

Кстати, у Веры Алдониной уже есть опыт публичных выступлений – она участвовала в школьном мюзикле, появилась на вечере в библиотеке имени Ахматовой, где замечательно прочла отрывок из Белинского.

По словам Аники, сделать карьеру актрисы непросто. Но благодаря бабушке и дедушке она справится со всеми трудностями. "Я думаю, что Юля видит, как растет ее дочь, – считает Аника. – И очень гордится ею".

"Верочка – уникальная девочка, такие – редкость в наше время. Мне хочется пожелать, чтобы все невзгоды обходили ее стороной. То, что пережила Вера, не дай бог никому. И то, что она смогла справиться с трудностями, еще раз показывает, какой она сильный человек", – заключила дизайнер.