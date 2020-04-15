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"Я правда не понимаю": Пригожин высказался о постыдном способе заработка Успенской

Иосиф Пригожин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети активно обсуждают решение артистки Любови Успенской вести торжества в онлайн-формате. Многие уверены в том, что певица просто "торгует лицом" на фоне ситуации с коронавирусом.
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Но продюсер Иосиф Пригожин придерживается другого мнения. По словам бизнесмена, никто не в праве давать исполнительнице советы, как и что ей делать. Любовь взрослая женщина с богатым опытом, поэтому она может принимать самостоятельные решения.

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Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Супруг певицы Валерии обратился к коллегам, которые критикуют артистку, в частности к Юрию Лозе. Он призвал их остановить травлю, ведь это не приносит никакой пользы – исключительно раздражение. По словам Иосифа Игоревича, сейчас все представители российского шоу-бизнеса оказались в одинаковом положении, кризис коснулся каждого.

"Давайте сегодня будет помогать друг другу, будем отзывчивыми и добрыми. Как хочет Успенская, пусть так и зарабатывает. Какая вам разница? Я правда не понимаю. Все зарабатывают, как могут!" – высказался Пригожин в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Автор: 15 апреля 2020, 04:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А ваша толстенькая дочечка снялась в фотосессии и получилась красиво.
1

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