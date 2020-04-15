"Я правда не понимаю": Пригожин высказался о постыдном способе заработка Успенской

Но продюсер Иосиф Пригожин придерживается другого мнения. По словам бизнесмена, никто не в праве давать исполнительнице советы, как и что ей делать. Любовь взрослая женщина с богатым опытом, поэтому она может принимать самостоятельные решения.
Супруг певицы Валерии обратился к коллегам, которые критикуют артистку, в частности к Юрию Лозе. Он призвал их остановить травлю, ведь это не приносит никакой пользы – исключительно раздражение. По словам Иосифа Игоревича, сейчас все представители российского шоу-бизнеса оказались в одинаковом положении, кризис коснулся каждого.
"Давайте сегодня будет помогать друг другу, будем отзывчивыми и добрыми. Как хочет Успенская, пусть так и зарабатывает. Какая вам разница? Я правда не понимаю. Все зарабатывают, как могут!" – высказался Пригожин в беседе с корреспондентом Пятого канала.
Популярные темы форума
Самый красивый певец
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
Прилучный избил Муцениеце
После 30 лет сложно найти..
Когда закончится коронавирус я...
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую