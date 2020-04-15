"Я правда не понимаю": Пригожин высказался о постыдном способе заработка Успенской

В Сети активно обсуждают решение артистки Любови Успенской вести торжества в онлайн-формате. Многие уверены в том, что певица просто "торгует лицом" на фоне ситуации с коронавирусом.

Но продюсер Иосиф Пригожин придерживается другого мнения. По словам бизнесмена, никто не в праве давать исполнительнице советы, как и что ей делать. Любовь взрослая женщина с богатым опытом, поэтому она может принимать самостоятельные решения.

Супруг певицы Валерии обратился к коллегам, которые критикуют артистку, в частности к Юрию Лозе. Он призвал их остановить травлю, ведь это не приносит никакой пользы – исключительно раздражение. По словам Иосифа Игоревича, сейчас все представители российского шоу-бизнеса оказались в одинаковом положении, кризис коснулся каждого.

"Давайте сегодня будет помогать друг другу, будем отзывчивыми и добрыми. Как хочет Успенская, пусть так и зарабатывает. Какая вам разница? Я правда не понимаю. Все зарабатывают, как могут!" – высказался Пригожин в беседе с корреспондентом Пятого канала.