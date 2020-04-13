Беременная Успенская упала на живот после пышной свадьбы

Любовь Успенская снялась в программе "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ. Певица рассказала о свадьбе, о беременности и о невосполнимой потере.

На "четвертой кнопке" показали первую серию программы, которая вышла под названием "Успенская. Любовь без тормозов". В ней помимо самой артистки снялись ее мачеха, сводные братья и бывший муж, музыкант Виктор Шумилович. Певица вышла за него замуж, когда ей не было и 20 лет.

"Я говорю: "Ты не будешь возражать, если мы поженимся?" Она, вроде бы, сказала "нет", и вот мы вроде бы поженились", – рассказал первый муж Любови Успенской. Тогда, по воспоминаниям близких, свадьба была пышной, гулял весь Киев. Брат певицы Ефим Сицкер заявил, что на торжестве гуляло 200 человек гостей. Виктор Шумилович отметил, что свадьба состоялась в ресторане "Столичный".

Сама Любовь Успенская так прокомментировала грандиозное событие: "Ну, свадьба, вы понимаете, пышная свадьба, это не говорит о том, что и брак будет пышный. То есть я делала это необдуманно, как-то легкомысленно". Молодожены поселились в однокомнатной квартире, где также проживали бабушка и прабабушка артистки.

Вскоре Любовь Успенская узнала, что беременна. По словам Виктора Шумиловича, они оба хотели детей, поэтому обрадовались предстоящему событию. Были в восторге и многочисленные родственники. Спустя несколько недель они узнали, что у певицы будет двойня.

Но однажды, будучи на приличном сроке, Любовь Успенская возвращалась домой. Спускаясь по ступенькам троллейбуса, она поскользнулась и упала животом на асфальт. Люди вызвали скорую помощь, и артистку немедленно доставили в роддом. Там медики стали вызывать ей роды.

У Любови Успенской родились семимесячные мальчики. Но один умер сразу после появления на свет, а от второго певицу заставили отказаться врачи, дескать, у него мало шансов на то, что выживет. В итоге артистка осталась без детей. А вот ее бывший муж Виктор Шумилович до сих пор лелеет надежду, что один из их сыновей все же остался жив.