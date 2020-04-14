"Довели до ручки": Ветлицкая дала человечеству чуть больше года

Наталья Ветлицкая, к счастью, выздоровела и поделилась с фанатами рассказом о том, как проходит карантин в Испании. Она отметила, что по улицам ездят военные джипы и даже бронетранспортеры, которые следят за тем, как люди выполняют требования по самоизоляции. Певица сообщила, что на улицах пустынно, но выйти в магазин можно.
Затем артистка попросила обратить внимание на "серьезную информацию от просветленных людей". По их словам, коронавирус дан человечеству, чтобы оно осознало вред, наносимый планете, и переосмыслило свое существование.
"На трансформацию дано год и четыре месяца. Если за это время человечество не одумается, то придет что-то более серьезное. То есть вирус, тот, который сейчас появился, это самая мягкая форма, в качестве предупреждения последнего, последнего звонка... Так что, господа, думайте", – заявила Наталья Ветлицкая.
Подписчики артистки неоднозначно восприняли ее пост. Одни посоветовали певице обратиться за консультацией к психиатру, другие же дерзко заявили, чтобы исполнительница адресовала эти слова своим коллегам по шоу-бизнесу. Дескать, именно богачи – главные враги планеты.
Однако Наталья Ветлицкая не смутилась под градом критических отзывов. "Можно, конечно, хихикать и ерничать, отпускать дурацкие шуточки, но об этом просветленные говорили еще в 2011 году", – отметила певица. Она заявила, что планета, животные и растения уже на последнем издыхании от того, что с ней сделало человечество.
"Если люди не трансформируются в своем сознании, то половина населения этой планеты будет сметена страшнейшими катаклизмами. Люди настолько погрязли вот в этой гонке за показухой, за тем, кто лучше, кто круче... Довели эту планету до ручки", – отрезала Наталья Ветлицкая у себя в "Инстаграм".
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