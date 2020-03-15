Стало известно о новом срыве Натальи Ветлицкой

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из Испании, куда уехала вскоре после рождения единственной дочери Ульяны. Оттуда артистка публиковала на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" различные посты, посвященные жизни в Испании и России, причем последней больше доставалось критических отзывов.
Предварительно подчистив аккаунт, Наталья Ветлицкая приехала на родину с амбициозной целью завоевать отечественный шоу-бизнес после долгих лет молчания. Артистка предстала перед зрителями в программе Андрея Малахова, которому дала откровенное интервью, побеседовала с Иваном Ургантом, выступила на юбилее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова и приняла участие в сборном концерте.
55-летняя певица продемонстрировала стройную фигуру и розовые пряди в светлых коротко подстриженных волосах. Кстати, говорят, что этот штрих сыграл негативную роль в отношениях Натальи Ветлицкой с командой профессиональных имиджмейкеров, которые должны были создать артистке специальный для возвращения образ.
Вот только совместной работы не получилось. Якобы Наталья Ветлицкая сорвала съемку для журнала Татлер. А сейчас появилась информация, что это не первый случай в практике артистки. Будто бы еще до переговоров с Татлером певица обсуждала совместную работу с другим глянцевым изданием – Elle. И якобы Ветлицкой снова не удалось договориться с командой: когда речь зашла о смене имиджа, Наталья заявила, что "сама знает", что ей больше идет, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Интересно, что главный редактор журнала Екатерина Мухина не стала опровергать эту информацию, но и не подтвердила ее. Сейчас Наталья Ветлицкая снова находится в Испании, где живет ее дочь. Осенью артистка обещала дать два сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге.
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