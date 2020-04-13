"Кашель душит": страдающая от заразы Борисова узнала о результатах теста на коронавирус

О плохом самочувствии Дана Борисова рассказала на прошлой неделе. Телеведущая не стала скрывать, что вирус могла подцепить во время поездки в Прагу в марте этого года. Чтобы быть спокойной в своей безопасности для окружающих, звезда "Армейского магазина" изъявила желание сдать тест на COVID-19. Однако это оказалось не так просто. Дана сталкивалась со множеством препятствий.
В своем инстаграм-аккаунте Борисова рассказывала, что Андрей Малахов стал единственным человеком, который переживал за ее самочувствие и безопасность. Соседи, слыша кашель Даны, устроили травлю знаменитости в общем чате жильцов дома. Именно поэтому съемочная группа "Прямого эфира" вместе со специалистом приехали к телеведущей и взяли у нее тест на коронавирус. Результатами она поделилась в эфире недавно вышедшего выпуска.
На связь со студией Борисова вышла ближе к концу передачи. Она рассказала, что тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Это значит, телеведущая и ее соседи могут вздохнуть спокойно. Однако Дана все еще чувствует себя плохо.
"Кашель душит по-прежнему. Волновалась эти дни, даже не передать словами как. Пришел анализ. Слава Богу, я отрицательная", – сказала она.
Напомним, что недавно Дана Борисова рассказывала подписчикам о своем эскортном прошлом. Телеведущая в нетрезвом состоянии занималась сексом за деньги. Как заверила она, это было не больше четырех раз. Отметим, от Борисовой отвернулись дочь и свекровь. Они не желают общаться с ней.
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