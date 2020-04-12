"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным

Продюсер Андрей Разин отказывается верить, что Прилучный мог и пальцем тронуть свою свою бывшую жену. Он считает, что бывший боксер никогда не поднимет руку на человека вне ринга.



Недавно Агата Муцениеце сообщила, что муж Павел Прилучный выставил ее вместе с детьми из дома в разгар пандемии. Она утверждает, что он поднял на нее руку, довел детей до слез и вел себя крайне неадекватно – все потому, что находится продолжительное время в запое.

Продюсер Андрей Разин считает, что это наглая клевета со стороны актрисы. Он призвал всех не поддаваться на провокацию Агаты и заявил, что Павел очень порядочный парень.

“Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык”, – объясняет он своим подписчикам.

Разин утверждает, что заявления об избиении – выдумки со стороны Муцениеце, а сам Павел никогда не поднимет руку на женщину. Андрей намекнул, что причина заявления против Прилучного в национальности актрисы и назвал все ее утверждения “чисто прибалтийскими делами”, которые продиктованы ненавистью к русским.

“Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него”, – объясняет он.

Он утверждает, что во многом создать негативный образ Прилучного девушке помогает правозащитница Катя Гордон и он не удивится, если со временем у Агаты появятся синяки и увечья.

“По-моему, у них это в характере. Поэтому советую русским ребятам прежде, чем жениться на прибалтийке, 10 раз подумать, стоит ли вам такую женщину иметь в своей семье”, – подытожил продюсер.

Андрей Разин аргументировал свою позицию жизненным опытом. Он рассказал, что у всех его друзей, кто женился на девушке из Прибалтики, аналогичная ситуация.