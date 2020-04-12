Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Воскресенье
12 апреля
Лента новостей
18:01
Лолита смирилась с проступающей сединой
17:49
Аршавина застукали в бане со смуглой красоткой
17:34
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
17:33
"Извращенцев не нашлось!": блогер-фармацевт показала тест на беременность
16:30
В Москве нарушивший режим самоизоляции мужчина подвергся смертельному риску
16:04
Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией
15:42
Будут ли продлевать карантин после 30 апреля
15:09
Молодая жена подставила Цекало
14:57
Натерпевшаяся Валерия выступила с важным обращением в связи с коронавирусом
14:29
Укупник оправдался за обвинения Лещенко в заражении Бабкиной
13:37
Стало известно местонахождение заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце
12:44
Беременную звезду "Дома-2" увезли в больницу
12:33
Юморист из "Кривого зеркала" оказался на волоске от смерти
12:10
Дочь Федосеевой-Шукшиной легла под нож
12:07
Малышева назвала способ избежать заражения коронавирусом через еду
11:58
"Ее уже похоронили": помощник раскрыл правду о Булановой после страшных слухов об инсульте
11:53
Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях
11:10
"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание
11:04
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
11:00
Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию
10:24
Всплыли подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем
08:26
"У нас страсть": Брежнева поделилась интимными подробностями брака с Меладзе
08:10
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года
06:15
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
04:09
Появились данные о беременности Кристины Асмус
02:25
"Легкие в труху": звезда сериала "Счастливы вместе" о страшном диагнозе
00:07
Оксана Самойлова попала в больницу после скандала с Джиганом
22:14
Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом
21:27
Сын покалечил Максима Галкина (видео)
20:31
"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал
20:13
Звезда "Папиных дочек" показала подросшего сына
19:51
Собянин ввел в Москве цифровые пропуска
18:29
Королева "засветила" грудь и прикрылась подушкой
18:00
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
17:59
Коронавирус помешал: Кремль решил судьбу парада Победы – 2020
17:47
"Посадили голым задом на муравейник": Гальцев рассказал о жутких издевательствах
17:10
"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность
17:09
Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"
16:55
"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного
16:24
Голубкина оправдалась после слов о "вонючих бабках" в храме
16:18
Деньги заканчиваются? На что будет жить Самойлова после развода с Джиганом
15:59
Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом
15:40
Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью
15:26
"Скотоложество": Тарзан залез между ног слону
14:38
Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина
14:11
Знаменитый врач заявил о "русском чуде" во время пандемии коронавируса
13:57
Агата Муцениеце спряталась после избиения
13:37
Три разных вируса: появились данные о странной мутации COVID-19
13:32
Стали известны новые детали болезни Корчевникова
12:51
Плющенко шокировал народ тренировкой сына (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
У Бориса Корчевникова нашли коронавирус
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
Шоу-бизнес

"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин отказывается верить, что Прилучный мог и пальцем тронуть свою свою бывшую жену. Он считает, что бывший боксер никогда не поднимет руку на человека вне ринга. 
прочитано 1658 раз

Недавно Агата Муцениеце сообщила, что муж Павел Прилучный выставил ее вместе с детьми из дома в разгар пандемии. Она утверждает, что он поднял на нее руку, довел детей до слез и вел себя крайне неадекватно – все потому, что находится продолжительное время в запое. 

ПО ТЕМЕ

Стало известно о состоянии заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Продюсер Андрей Разин считает, что это наглая клевета со стороны актрисы. Он призвал всех не поддаваться на провокацию Агаты и заявил, что Павел очень порядочный парень. 

“Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык”, – объясняет он своим подписчикам. 

Разин утверждает, что заявления об избиении – выдумки со стороны Муцениеце, а сам Павел никогда не поднимет руку на женщину. Андрей намекнул, что причина заявления против Прилучного в национальности актрисы и назвал все ее утверждения “чисто прибалтийскими делами”, которые продиктованы ненавистью к русским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

“Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него”, – объясняет он. 

Он утверждает, что во многом создать негативный образ Прилучного девушке помогает правозащитница Катя Гордон и он не удивится, если со временем у Агаты появятся синяки и увечья. 

“По-моему, у них это в характере. Поэтому советую русским ребятам прежде, чем жениться на прибалтийке, 10 раз подумать, стоит ли вам такую женщину иметь в своей семье”, – подытожил продюсер.

Андрей Разин аргументировал свою позицию жизненным опытом. Он рассказал, что у всех его друзей, кто женился на девушке из Прибалтики, аналогичная ситуация.

12 апреля 2020, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну да ну да.. все виноваты кроме тех кто пьёт и бьет! Особенно конечно во всем виновата Прибалтика -учитывая что Катя Гордон (в Девичестве Подлипчук) 100% хохлушка
1

Популярные темы форума

Политика

Предсказан распад Украины из-за коронавируса
65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

Лолита смирилась с проступающей сединой
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
Аршавина застукали в бане со смуглой красоткой
Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание

О состоянии артистки высказалась подруга
Шоу-бизнес

Стало известно местонахождение заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце

О жизни знаменитости поведала помощница
Шоу-бизнес

Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях

Фигурист поделился мнением о сложившейся ситуации
Шоу-бизнес

Всплыли подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем

Данные об артистке встревожили общественность

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+