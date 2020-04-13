"Добили маму": Жасмин напугала домашней фотосессией детей с тигром

Жасмин сфотографировала сына и дочь с огромным тигром. Поклонники не сразу поняли, в чем подвох.

Накануне Жасмин опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки, где ее восьмилетняя дочь Маргарита и трехлетний сын Мирон позируют с тигром. Как подписала фотографии певица, дети давно просили у нее котенка. Ей пришлось согласиться и воплотить мечту наследников. "Сначала не хотела, потом добили маму, согласилась", – написала она. Как отметила Жасмин, "котенок" ест все, поэтому они немного боятся за своих гостей. Певица также похвалила полосатого за отличную ловлю мышей и воров.

Некоторые поклонники приняли слова знаменитости за чистую монету и выразили беспокойство за детей. В комментариях Жасмин пришлось объяснять, что фотосессия стала возможна благодаря технологии дополненной реальности от Google. Тигра "рисует" телефон.

Напомним, недавно Жасмин предположила, что переболела коронавирусом. По словам певицы, у нее и Мирона в декабре ухудшилось здоровье. Беспокоила высокая температура и сильный кашель. Из-за этого пришлось пролежать в постели несколько дней. Врачи не были уверены, что это грипп. Позже она и ее сын выздоровели, но остались без понятия, чем им пришлось переболеть.