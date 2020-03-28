"Могло произойти после": Жасмин рассказала о заражении коронавирусом от Лещенко

Певица Жасмин присутствовала на празднике в честь дня рождения Аллы Крутой, где был и Лев Лещенко, у которого позже диагностировали коронавирус. Женщина переживает за состояние мэтра российской эстрады.

Звезда отметила, что у нее пока не наблюдается симптомов китайской инфекции, однако она заверила, что скоро на всякий случай сдаст анализы. Артистка волнуется за 78-летнего певца. Напомним, его даже положили в реанимацию, так как легкие самостоятельно не справлялись с вирусом. Впрочем, уже сейчас состояние знаменитости удалось стабилизировать. Мужчину вернули в палату к жене.

Жасмин отметила, что сильно испугалась, когда узнала о госпитализации Льва Лещенко. Она подтвердила, что общалась с ним на дне рождения у сестры композитора Игоря Крутого. Певица заверила, что тогда он выглядел бодрым и энергичным. Звезда выразила сомнение, что народный артист уже тогда мог быть носителем коронавируса. "Нет стопроцентной гарантии, что Лев Валерьянович заразился до юбилея Аллы Крутой, это могло произойти и после", – отметила женщина в разговоре с Teleprogramma.pro.

Напомним, что ранее Олег Газманов и Аркадий Укупник приняли решение самоизолироваться после новости о госпитализации Льва Лещенко. Они вместе нарушившим карантин артистом встречались на съемках программы "Привет, Андрей!". После вечеринки у Аллы Крутой с подозрением на коронавирус госпитализировали Игоря Николаева.