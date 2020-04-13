Ирина Нельсон из "Рефлекса" стала еще одной жертвой коронавируса

Театры и концертные залы по всей стране будут закрыты как минимум до конца апреля. Когда возобновятся спектакли и концерты – бог ведает. Ведь еще долго люди будут бояться собираться вместе, а у многих на развлечения попросту не останется денег.
3 октября в Кремле группа REFLEX должна была отметить 20-летие. Но произошло страшное... "Случилось то, чего я очень сильно опасалась, – плачет участница коллектива Ирина Нельсон. – Мы держались до последнего. Но и нас не миновала чаша сия, и в связи с полностью сорванной пандемией коронавируса подготовкой к концерту и невозможностью начала какой-либо рекламной кампании концерт отменен, как и все большие сольные концерты, запланированные на 2020 год".
"Сейчас никакой возможности планировать нет, – уверена артистка. – Никто не знает, когда официально закончится карантин, никто не знает, когда официально закончится пандемия, и никто не знает, каковы будут последствия глубочайшего экономического кризиса, в котором находится на сегодняшний день практически вся планета. Два из трех финансовых партнеров концерта уже обанкротились, а третий взял паузу на неопределенный срок".
Стоит заметить, что Ирина Нельсон не единственная жертва коронавируса. Филипп Киркоров три запланированные в Кремле на конец апреля сольника перенес на весну 2021 года. Тото Кутуньо и Мирей Матье, которые должны были петь на главной сцене страны в начале месяца, и вовсе отменили выступления в России.
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