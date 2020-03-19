Своей заразы хватает: итальянцу Тото Кутуньо запретили пересекать российскую границу из-за коронавируса

9 апреля в Государственном Кремлевском дворце должен был состояться концерт Тото Кутуньо. Это самый известный и любимый в России итальянский артист. Сольников в Москве он не давал давно, поэтому его ждали. Увы, обстоятельства оказались сильнее.

Впервые итальянский певец посетил нашу страну в 1985 году. С тех пор с Россией его связывает крепкая дружба. Кутуньо всегда говорил, что именно в России его как-то особенно любят и всегда очень ждут.

ПО ТЕМЕ Проклятый коронавирус: беременная дочь Глаголевой забаррикадировалась дома

В 2013-м у Тото был большой тур по России – итальянский соловей пел в Петербурге и Оренбурге. А в Москву последний раз приезжал 1 апреля 2014 года, когда выступал в "Крокус Сити Холле".

Его возвращения с сольником 9 апреля ждали многие, и почти все шесть тысяч мест были проданы. Соавтор знаменитых песен Джо Дассена, автор композиций Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей, победитель Сан-Ремо и "Евровидения" готовил специальную программу, в которой прозвучали бы не только хиты L'italiano, Solo noi, La mia musica, но и композиции на русском языке.

На официальном сайте Кремлевского дворца появилось сообщение: "В Москве временно приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан в зданиях с числом участников более 50 человек одновременно. В связи с этим дирекция Государственного Кремлевского дворца переносит концерт Тото Кутуньо. Новая дата проведения представления будет определена после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки и снятия ограничений на проведение массовых мероприятий".

Впрочем, и без этого пропускать через российскую границу итальянца было бы безответственно. У нас и своей заразы хватает. Певец с семьей живет на вилле в Портофино – небольшом рыбацком городе в провинции Генуя. А там 25 заболевших коронавирусом, и ситуация ухудшается. Что ж, пока песнями Тото Кутуньо будем наслаждаться в записи.