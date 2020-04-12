"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание

Общественность пристально следит за процессом лечения певицы Надежды Бабкиной. Напряженная ситуация в мире заставляет поклонников знаменитости переживать происходящее с кумиром еще острее. Любая информация о состоянии звезды сейчас на вес золота.
Приятельница Бабкиной Маргарита Королева сообщила представителям СМИ, что артистку вывели из комы. При этом, по словам Королевой, Надежда Георгиевна все еще слаба.
В целом Бабкина идет на поправку, в ее лечении прослеживается положительная динамика, утверждает подруга звезды. Кроме того, Королева призвала поклонников поддержать певицу положительной энергией.
Стоит отметить, что официальный представитель Бабкиной не подтвердил информацию о том, что артистка пришла в сознание. Он назвал появившиеся данные фейком.
Ранее о состоянии Бабкиной высказался исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Он надеется, что с вокалисткой все будет в порядке.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Что будет с экономикой?
Самый красивый певец
Жить вместе