Названа стоимость спасения жизни Бабкиной

Надежда Бабкина находится в одной из столичных больниц. По некоторым данным, артистка до сих пор в коме.

Уже десять дней женщина не выходит на связь. Народ переживает за состояние любимицы. Однако данные о здоровье звезды поступают нерегулярно. Как сообщил помощник исполнительницы, женщина лежит в стационаре с пневмонией. По его словам, у нее стабильное состояние и положительная динамика. Да и коронавирус у 70-летней звезды эстрады якобы не подтвердился.

Однако по другим данным, Надежда Бабкина все еще в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Источники, близкие к знаменитости, уверяют, что певица находится на грани жизни и смерти.

Журналистам удалось выяснить, где именно лечится народная артистка. Оказывается, женщина лежит не в государственной, а в частной клинике, которая временно переделана под инфекционную больницу. По некоторым данным, госпитализация Надежды Бабкиной стоила денег, так как звезда сама приехала в медицинское учреждение. Видимо, артистка так переживала за здоровье после контакта с коронавирусным Львом Лещенко, что решила сама "сдаться" в руки специалистов.

Родственники Надежды Бабкиной внесли 300 тысяч залога, чтобы певицу приняли в клинике. Как сообщает "Комсомольская правда", палата повышенной комфортности, куда поместили артистку, обходится в 25 тысяч рублей в сутки.