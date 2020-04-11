Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной

Исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о том, как сейчас чувствует себя Надежда Бабкина. Он успокоил поклонников.



По словам представителя артистки, динамика ее состояния в настоящее время положительная. Он выразил надежду, что с исполнительницей все будет хорошо, передает РИА Новости.

Ранее представитель артистки, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина находится в больнице с пневмонией. Звезду проверили на коронавирус. К счастью, COVID-19 у нее не обнаружен. Он отмечал, что состояние певицы стабильное.

Однако по другим данным, Надежда Бабкина все еще находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Некоторые источники уверяли, что артистка на грани жизни и смерти.

Как писали "Дни.ру", знаменитость лежит в частной клинике. По словам представителя певицы, Надежда Бабкина находится не в обычной палате, а в изолированной, куда простым людям вход воспрещен.