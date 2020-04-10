Воссоединившиеся Нюша и Егор Крид дали откровенное интервью

Когда-то певица Нюша и рэпер Егор Крид встречались. Однако потом артисты разорвали отношения, причем расстались они не очень красиво, Егор затаил обиду. Но сейчас все недоразумения остались в прошлом.

Когда Нюша и Егор Крид встречались, артистка была на пике популярности. А вот ее возлюбленного тогда еще мало кто знал, о славе он мог только мечтать. В так называемом прямом эфире – это когда знаменитости общаются с поклонниками или коллегами по видеосвязи через социальную сеть – Егор Крид признался, что тогда очень ревновал Нюшу к успеху и популярности.

Певец не стал скрывать, что тогда чувствовал себя очень неуверенным, особенно на фоне более удачливой подружки. "Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо", – признался популярный рэпер.

Егор Крид подчеркнул, что тогда они с Нюшей мало виделись. Артистка была вся в разъездах, много гастролируя. Это тоже не способствовало укреплению их отношений. "Извини меня за всю эту ревность", – попросил прощения исполнитель.

Однако влюбленным не удалось сохранить отношения. Нюша первая предложила Егору расстаться. Для него это стало потрясением. Вся боль от расставания, обиды и вина вылились в песню "Берегу", которую Крид посвятил бывшей возлюбленной. "Помню, как после нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Я сквозь слезы записывал эту песню", – признался Егор Крид.

Певец отметил, что в то время для него роман с Нюшей стал смыслом жизни. Причем, по признанию рэпера, это был "больной опыт". После расставания бывшие влюбленные долго не общались. Егор Крид не скрывал, что был обижен на Нюшу. За годы, которые прошли с тех пор, певица успела выйти замуж и родить дочь Симбу, а рэпер побывал главным героем в шоу "Холостяк", поработал в лейбле Тимати и прославился.

Сейчас же Нюша и Егор смогли не только проработать обиды, но и даже начали заново общаться и записали общий трек Mr. & Mrs. Smith. Эта песня рассказывает о том, как влюбленные спустя годы видят свои отношения. Нюша призналась, что рада восстановить отношения с Егором. "Все переживают разные ситуации, про них сложно забыть. Это делает нас только сильнее", – заключила певица.