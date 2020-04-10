Модель Алеся Кафельникова рассказала о беременности

Единственной наследнице известного теннисиста Евгения Кафельникова Алесе всего 21 год. Девушка уже очень популярна, причем не своими профессиональными достижениями, а громкими историями. Однако сейчас, утверждает модель, она сильно изменилась: задумалась об учебе и детях.

Алеся Кафельникова прославилась благодаря скандалам с запрещенными веществами, ссорам с именитым отцом и романом с рэпером Фараоном. Модель выкрашивала волосы в самые разные цвета, много путешествовала, жила на Бали, откуда регулярно выкладывала фотографии и видео, которые подчас ставили в тупик ее многочисленных поклонников.

Собственно, эти загулы молодой манекенщицы привели к тому, что ее карьера забуксовала. Некоторые фанаты и вовсе поставили на ней крест. Однако в какой-то момент Алеся взяла себя в руки. Она сменила имидж, уехала с Бали, восстановила деловые связи. Модель приняла участие в нескольких весьма крупных и престижных показах, о ней снова заговорили как о манекенщице, а не скандалистке.

Дальше – больше. В общении с поклонниками Алеся Кафельникова призналась, что начала задумываться о беременности. Она не против родить, но предпочитает сделать это чуть позже, в возрасте 25-26 лет.

А еще в ближайшем будущем Алеся Кафельникова планирует продолжить образование. В "Сторис" она рассказала, что раньше училась в "финашке", но бросила вуз, уехав жить на Бали. Из-за непосещаемости ее отчислили. "Я уже несколько месяцев думаю о том, что хочу учиться, но за границей. Обсуждаю это как раз с моим агентом, как и где, чтобы было возможно совмещать с работой", – объяснила модель.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Алеся Кафельникова призналась, что сейчас для нее важно. Она отметила, что хочет определить свое будущее на ближайшие 5-15 лет. "Что я могу/должна сделать, чтобы максимально близко к этому прийти. От чего отказаться, а чему научиться", – высказалась 21-летняя манекенщица.