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Июль 31, 2017
просмотры: 123

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

567

Недавно стало известно, что дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, перестала выходить на связь с отцом и попала в реанимацию из-за страшного отравления. Позднее Алеся обвинила в распространении слухов своего отца.

На днях в "Синематограф бар" при поддержке журнала PEOPLETALK состоялась презентация клипа Дианы Ди на песню "Ныряй". Прекрасным летним московским вечером на открытой площадке собрались гости, друзья, поклонники, среди них: Женя Малахова, Влад Топалов, Анна Калашникова, Юрий Столяров, Алеся Кафельникова, Надежда Миссбах, Александра Крамская, Микаэл Арамян, Анастасия Задорина, Катя Добрякова, Джордж Киселев, Юлия Прудько, и видеоблогер Лера Любарская. Диана поблагодарила всех, ее пришел ее поддержать и сообщила, что это был очень важный для нее день. Сразу после презентации певица вылетела в Баку для выступления на международном музыкальном фестивале "Жара-2017".

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