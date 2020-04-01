"Нет слов... Зачем!?": жена Мартиросяна раскрыла самый охраняемый секрет телевидения

Супруга Гарика Мартиросяна, который является одним из членов жюри шоу "Маска", раскрыла участников проекта. Однако самые внимательные поклонники сразу поняли, в чем подвох.

На телеканале НТВ больше месяца выходит в эфир шоу "Маска". Участники данного проекта выступают в специальных костюмах, которые полностью скрывают их личности. Задача членов жюри – угадать, кто скрывается под маской. Из 12 участников шоу уже покинули пятеро: Вадим Токменев, Стас Костюшкин, Вадим Глызин, Оксана Федорова и Лена Катина. Оставшиеся личности так и не раскрыты. Смуту решила навести Жанна Мартиросян.

В своем инстаграм-аккаунте супруга известного юмориста опубликовала переписку Гарика с продюсером Тимуром Вайнштейном, из которой становится понятно – члены жюри с самого начала знали, кто участники "Маски". Так, в костюме Оленя выступает Лариса Долина, Тучи – Наргиз Закирова, Попугая – София Ротару, Яйца – Павел Воля, Льва – Алексей Чумаков. Последний не выдержал и решил оставить комментарий под публикацией Жанны.

"Жанна, у меня нет слов... Зачем...?!? ", – написал певец.

Чумаков возмутился, потому что тем самым она разрушила несколько месяцев работы команды шоу "Маска". Филипп Киркоров, который также является членом жюри на проекте, выразил свое сожаление, что теперь зрители знают об обмане на передаче.

Советуем самым преданным зрителям шоу "Маска" выдохнуть прямо сейчас. Это вполне может оказаться первоапрельской шуткой от жены Мартиросяна. По крайней мере, в этом уверенны многочисленные поклонники. Народ заметил, что и Чумаков, и Киркоров подыграли Жанне.

"Леша, а вы прям мастерски так подыгрываете", "Люди подумают, значит не ты, а на самом деле ты....Хотя...", "Жанна еще та приколистка", "Надеюсь это шутка", – написали пользователи Сети.