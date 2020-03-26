Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова шокировала близких

Оксана Федорова не боится экспериментировать, в том числе и со своим внешним видом. Она так перевоплотилась, что близкие друзья ее не признали.

Оксана Федорова приняла участие в новом телепроекте на НТВ "Маска". Его суть проста – жюри нужно угадать, кто из знаменитостей скрывается за 12 различными самыми невероятными масками и костюмами, а задача звезд – как можно дольше не быть узнанными.

В конце четвертого выпуска сняла маску телеведущая, певица, актриса, модель Оксана Федорова. Жюри – Гарик Мартиросян, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез – были ошеломлены, потому что даже не представляли, что под маской могла оказаться именно Оксана.

Федорова осталась довольна эффектом. Примечательно, что даже самые близкие – муж и дети – не знали, что она принимала участие в шоу. "По договору была 100% секретность. Ко мне домой приезжала специальная машина, тайно забирала меня и довозила до места съемок. Там сразу надевали обычную маску – чтобы никто из работников, участников, массовки, танцоров и коллег-артистов не видел, кто под ней", – рассказала Оксана Федорова.

Телеведущая отметила, что и друзья не могли предположить, что именно она была под маской. Когда она оказалась сорвана, близкие были шокированы. "Кто-то сказал, что предполагал, но не мог сопоставить какие-то детали. Мы же все пытались играть и изображать что-то в несвойственной для себя манере. К примеру, подруга мне сказала: ты же никогда не посылала поцелуйчики, сердечки!" – цитирует артистку Starhit.

При этом Оксана Федорова совершенно не расстроена из-за того, что покинула шоу. Она довольна собой и уверена, что сделала все по максимуму, продемонстрировав свои самые разные таланты. В любом случае, рано или поздно на шоу маски будут сорваны все.