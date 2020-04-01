Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская долгое время считалась самой завидной невестой Москвы – красивая, обеспеченная, с именем и статусом. Да и приданое у нее было приличное – квартиры, деньги, украшения. И какое счастье, что нашелся достойный ее мужчина!.. Причем дело было в день дурака, что многим покажется символичным или забавным.

То обстоятельство, что Виталина Цыбмалюк-Романовская якобы снова вышла замуж, долгое время держалось в секрете. Но шила в мешке не утаишь, как говорится. Штамп в паспорте первыми заметили на Первом канале, куда киевская пианистка недавно приехала для съемок в ток-шоу. Там необходимо оформить согласие на использование образа, поэтому и потребовался удостоверяющий личность документ.

Но самое удивительное, что новым мужем Виталины стал Степан Джигарханян, пасынок первого супруга Цымбалюк-Романовской! Такого кульбита, конечно, никто не ожидал.

Степану, напомним, 54 года. Он окончил факультет журналистики МГУ, сегодня живет в Лас-Вегасе. Но от российского гражданства не отказался. Виталине же – 41 год. И солидная разница в возрасте с мужем ей даже нравится – она всегда любила мужчин постарше.

Стали известны и подробности торжества. В Грибоедовский ЗАГС Москвы поехали только самые близкие. "Армен Джигархарнян крестил, плакал и благословлял молодых, адвокат и подруга Виталины Лариса Широкова была свидетельницей, а Прохор Шаляпин – свидетелем, уверяют очевидцы торжества. – Роскошное свадебное платье почти за миллион рублей Виталине сшила звездный дизайнер Аника Керимова. В ресторан, куда после регистрации брака отправились молодые, были приглашены только самые близкие друзья пары – художник Никас Сафронов, продюсер Марк Рудинштейн, телеведущий Андрей Малахов. Пела же для новобрачных группа "Воровайки". Причем хит "Хоп, мусорок, не шей мне срок" Виталина спела вместе с участницами коллектива".

Как рассказала Виталина, со Степаном Джигарханяном она познакомилась еще будучи в браке с его отцом. Потом их дороги разошлись – у него был роман с Ольгой Казаченко, у нее – с Прохором Шаляпиным. "Но пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания он нас еще подвинет. Безусловно, жить друг без друга мы не сможем", – отмечала в письме разлучница Раиса Захаровна в комедии "Любовь и голуби". Так и у Степана с Виталиной – они спустя год встретились снова на каком-то канале и поняли, что это любовь. Страсть, по ее словам, захлестнула с головой!

Сегодня Виталина уже на втором месяце беременности. Как говорят, крестными малыша, который родится в конце года, могут стать Армен Джигарханян и Элина Мазур, с которой киевская пианистка прежде была очень близка и теперь сошлась вновь. Все обиды в прошлом, все недомолвки позади. Любовь оказалась сильнее вражды. "Сынишку назову Арменом", – улыбается счастливая молодая.

А еще говорят, что 1 апреля лучше никому не верить. И критически относиться к новостям, какими бы привлекательными на вид они не казались. Потому что написанное выше – всего лишь шутка, которая к реальности отношения не имеет. С днем юмора!