"Спасайся кто может": Топалов публично унизил Тодоренко

Телеведущая неоднократно заявляла, что не самая хорошая хозяйка. Однако во время карантина сложно избежать домашних обязанностей. И вот Регина Тодоренко встала к плите, чтобы накормить семью. Правда, по мнению Влада Топалова, получается у нее не очень.
Музыкант выложил в "Сторис" несколько видео, на которых его супруга старается потушить рыбу для пасты. Девушка с удивлением смотрит на мужа и прикрывает сковородку полотенцем. Видимо, звезда пытается защититься от брызгающего масла.
Влад Топалов смеется за кадром и подтрунивает над супругой. "Так, я думаю, надо заранее позвонить в пожарную службу. Ребятушки, спасайся кто может!" – сообщает подписчикам артист.
Певец настолько не верит в способности жены, что даже собирается заказывать доставку еды. Правда, потом заявляет Регине Тодоренко, что очень ее любит. "Я не вижу этого!" – строго отмечает телеведущая.
В итоге у звезды все же получилось приготовить пасту с морепродуктами. Влад Топалов выложил результат стараний супруги в "Инстаграм", правда, не уточнил, вкусно ли получилось.
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