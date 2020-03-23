"Противно смотреть": в Сети появилось постельное фото Тодоренко и Топалова

Пока во всем мире царствует паника из-за пандемии коронавируса, многие российские звезды решили воспользоваться внезапно подвернувшимся отдыхом. Среди них оказалась и знаменитая телеведущая.

В своем инстаграм-аккаунте муж Регины Тодоренко – певец Влад Топалов опубликовал фотографию, очевидно сделанную супругами в постели. Артисты предстали перед подписчиками в весьма забавном виде.

Обе звезды скорчили гримасы, лежа на подушках. Они свернули губы так, будто готовятся к поцелую, но их лица были направлены не друг к другу, а к камере. Из-за этого создалось впечатление, будто Тодоренко и Топалов передают своим поклонникам "ленивый" воздушный поцелуй.

Большинство фанатов осыпали своих кумиров комплиментами. В комментариях к записи они отмечали их естественность и непринужденность, а само фото называли очень милым. Однако нашлись и те, кто не оценил излишнюю откровенность звездной пары.

"Так понимать, что следующее фото будет как вы занимаетесь сексом. Противно смотреть на это (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Когда региша без макияжа она такая же страшная как ты", – обращались к Топалову недовольные подписчики.