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"Совсем уже перекосило": обруганная Тодоренко поблагодарила народ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Подписчики Регины Тодоренко регулярно пишут критику в ее адрес. Но телеведущая этому только рада.
прочитано 220 раз

Регина Тодоренко достигла немалого успеха на отечественном телевидении, а также в интернете. В последнее время звезда занимается новыми выпусками своего шоу на "Ютубе", а также принимает участие в съемках проекта "Маска" на НТВ. За ее инстаграм-аккаунтом следят 7,4 миллионов человек. И, разумеется, как и многие знаменитости, Регина ежедневно получает порцию критики от подписчиков.

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Однако звезда недавно сделала неожиданное заявление. Тодоренко призналась, что злые комментарии ее только закаляют и мотивируют на новые свершения. Также она процитировала тех, кто постоянно адресует ей критику.

"Хватит дергаться", "Боже, какая страшная", "тупая", "совсем уже из-за бабла перекосило", "я б вдул" <> Сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас!", – написала Регина и пообещала быть лучше.

Помимо подписчиков, которые поддержали телеведущую, отметился ее супруг, певец Влад Топалов. Он решил поиронизировать. Артист согласился с одним из высказываний.

"Кстати, я б тоже… ну… это… вдул бы", – написал он под публикацией.

Напомним, недавно Влад Топалов выложил черно-белое селфи и сообщил, что хочет тишины и покоя. Поклонники подумали, что в семье знаменитостей не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

Автор: 21 марта 2020, 12:46

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