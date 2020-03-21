"Совсем уже перекосило": обруганная Тодоренко поблагодарила народ

Регина Тодоренко достигла немалого успеха на отечественном телевидении, а также в интернете. В последнее время звезда занимается новыми выпусками своего шоу на "Ютубе", а также принимает участие в съемках проекта "Маска" на НТВ. За ее инстаграм-аккаунтом следят 7,4 миллионов человек. И, разумеется, как и многие знаменитости, Регина ежедневно получает порцию критики от подписчиков.
Однако звезда недавно сделала неожиданное заявление. Тодоренко призналась, что злые комментарии ее только закаляют и мотивируют на новые свершения. Также она процитировала тех, кто постоянно адресует ей критику.
"Хватит дергаться", "Боже, какая страшная", "тупая", "совсем уже из-за бабла перекосило", "я б вдул" <> Сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас!", – написала Регина и пообещала быть лучше.
Помимо подписчиков, которые поддержали телеведущую, отметился ее супруг, певец Влад Топалов. Он решил поиронизировать. Артист согласился с одним из высказываний.
"Кстати, я б тоже… ну… это… вдул бы", – написал он под публикацией.
Напомним, недавно Влад Топалов выложил черно-белое селфи и сообщил, что хочет тишины и покоя. Поклонники подумали, что в семье знаменитостей не все так гладко, как кажется на первый взгляд.
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