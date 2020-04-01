Показавшая крохотного ребенка Подольская откровенно о нелюбви Пугачевой

Наталья Подольская стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица откровенно рассказала о союзе с Владимиром Пресняковым и о том, как ее невзлюбила Алла Пугачева.

Наталья Подольская опубликовала анонс шоу, которое выйдет на экраны в эти выходные. Помимо певицы в программе отметились ее супруг, Владимир Пресняков, их маленький сын Артемий, а также свекор и свекровь Владимир и Елена Пресняковы.

"Я его женила на себе, если честно", – объявила Наталья Подольская. Не секрет, что на момент отношений с певицей Владимир Пресняков уже расстался с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте и был увлечен другими женщинами. Тем не менее, в 2010 году Пресняков и Подольская поженились, а спустя пять лет у них появился сын Артемий.

Впрочем, по словам Натальи, ее муж был уверен, что у них будет дочь. "Пол ребенка же не узнается сразу, Но Вова вот просто был уверен, что девочка", – отметила Наталья Подольская. На шоу четырехлетний наследник артистов дал понять, что мечтает о сестренке, и даже признался, что придумал ей имя.

В программе зашла речь и об Алле Пугачевой. Наталья Подольская сказала: "У Аллы Борисовны не оставалось выбора, как просто меня невзлюбить". И хоть в анонсе не показали, к чему певица это сказала, вероятно, речь о "Фабрике звезд", где участвовала Наталья Подольская, а Алла Пугачева была ее руководителем. Ранее в интервью артистка признавалась, что не входила в число ее любимчиков.

Ведущая Лера Кудрявцева спросила у свекра и свекрови Натальи Подольской: "Хоть раз ругались с невесткой?" Елена Преснякова немедленно отреагировала: "С Наташей? Да постоянно". Она сопроводила свои слова улыбкой, поэтому стоит предположить, что эти ссоры не имели серьезного значения.

Ранее у себя в "Инстаграм" Наталья Подольская обнародовала фотографию Владимира Преснякова, на которой тот снят с их крохотным сыном Артемием, и поздравила его с днем рождения. "Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя..." – призналась артистка.